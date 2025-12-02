Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 15:41

Homens agarram-se a árvores até serem salvos durante cheias na Indonésia

As equipas de socorro resgataram dois homens que se mantinham presos a troncos de árvores, na ilha de Sumatra, na Indonésia, durante as fortes cheias que já provocaram dezenas de mortos.

