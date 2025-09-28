Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de setembro de 2025 às 13:40

Homem puxa navio apenas com os dentes no Egito

O atleta egípcio Ashraf Mahrous, apelidado de “Kabonga”, foi mais além num desafio extraordinário em Hurghada: puxou um navio com cerca de 700 toneladas segurando uma corda apenas com os dentes.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)