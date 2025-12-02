Sábado – Pense por si

02 de dezembro de 2025 às 15:40

Homem é resgatado após cair num buraco de esgoto com nove metros de profundidade em Nova Iorque

Imagens mostram o momento em que os agentes da polícia de Nova Iorque salvam um trabalhador da construção civil que caiu num buraco de esgoto com nove metros de profundidade.

