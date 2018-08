A carregar o vídeo ...

Um homem filmado a incomodar um bisonte no Parque Nacional de Yellowstone, EUA, foi detido depois de as imagens se terem tornado virais. Raymond Reinke, de 55 anos, foi preso após ter investido contra um bisonte que se encontrava na estrada. Antes do incidente com o bisonte, Reinke envolveu-se em duas altercações com as autoridades.

Homem detido após investir contra bisonte nos EUA













