"Homem-Aranha" oferece máscara ao Papa Francisco

Um homem vestido de "Homem-Aranha" ofereceu esta quarta-feira uma máscara do super-herói ao Papa Francisco. As duas populares figuras cumprimentaram-se no final da audiência semanal de Francisco, no Vaticano. O homem por detrás da máscara é Mattia Villardita, de 27 anos, que visita crianças doentes em hospitais, vestido de super-herói.