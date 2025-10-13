Sábado – Pense por si

13 de outubro de 2025 às 12:25

Helicópteros com reféns libertados partem de Re’im rumo a hospitais no centro de Israel

Os reféns vão ser submetidos a avaliações médicas e psicológicas após dois anos de cativeiro.

