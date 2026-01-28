Sábado – Pense por si

28 de janeiro de 2026 às 12:31

Guardia Civil espanhola ajuda condutores presos na neve em Madrid

A polícia espanhola ajudou vários condutores que, esta quarta-feira, ficaram presos na neve em Madrid. A cidade foi atingida por uma breve mas intensa tempestade de neve.

