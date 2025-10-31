Sábado – Pense por si

31 de outubro de 2025 às 18:50

Grande Museu Egípcio é inaugurado este sábado

O Grande Museu Egípcio, no Cairo, vai abrir portas este sábado, revelando ao público mais de 50 mil peças. O museu é inaugurado quase duas décadas após ter começado a ser construído.

