Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
27 de fevereiro de 2026 às 18:04

Descarrilamento de elétrico em Milão faz pelo menos dois mortos e dezenas de feridos

O elétrico saiu dos carris na via Vittorio Veneto, uma das principais artérias do centro da cidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)