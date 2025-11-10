Sábado – Pense por si

10 de novembro de 2025 às 17:18

GNR desce a poço para resgatar cinco cães recém-nascidos maltratados por homem em Ponte de Lima

Quatro dos cães estavam dentro de um saco de plástico. Resgate deu-se após denúncia.

