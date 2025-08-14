Sábado – Pense por si

14 de agosto de 2025 às 07:52

Gang leva 740 mil euros em assalto a carro blindado

Dois homens armados atacaram um camião de valores nos arredores de Filadélfia e fugiram com cerca de 740 mil euros. Polícia investiga ligação a outros assaltos.

