Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
28 de janeiro de 2026 às 21:25

FBI faz buscas no escritório eleitoral do Condado de Fulton nos EUA

Agentes do FBI cumpriram um mandado de busca no escritório eleitoral do condado de Fulton no estado norte-americano da Geórgia, nesta quarta-feira. As autoridades recusaram-se a fornecer mais informações, alegando que o caso ainda está em andamento.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana