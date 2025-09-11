Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de setembro de 2025 às 16:19

Flores, velas e bandeiras: grupo presta homenagem a Charlie Kirk junto a hospital

Um grupo de pessoas juntou-se em frente ao Hospital de Timpanogos, no Utah, EUA, para recordar Charlie Kirk, o ativista conservador morto a tiro durante evento universitário.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Noite no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 21h