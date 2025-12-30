Sábado – Pense por si

30 de dezembro de 2025 às 07:10

“Fiquei muito zangado”: Trump sobre alegado ataque ucraniano a casa de Putin

Donald Trump diz que Putin lhe contou que a Ucrânia tentou atacar a residência de Putin no noroeste da Rússia com drones de longo alcance quase imediatamente após as conversas de Trump com Zelensky no domingo. Zelensky já negou a alegação russa, descrevendo-a como uma tentativa de manipular o processo de paz.

