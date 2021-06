Há 47 minutos

Filho de Boris Johnson foi a atração de churrasco do G7

São os líderes dos sete países mais industrializados do mundo, mas também se deixam encantar pelas coisas simples. Foi assim no churrasco do segundo dia da cimeira do G7 em que o centro das atenções foi o filho de Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês. Wilfred Lawrie Nicholas de pouco mais de um ano concentrou todos os olhares.