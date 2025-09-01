Sábado – Pense por si

01 de setembro de 2025 às 22:37

Festival de Veneza recebe estrelas de cinema

Dwayne Johnson, Emily Blunt e Amanda Seyfried estiveram entre os nomes que desfilaram na passadeira vermelha do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

