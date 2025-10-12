Sábado – Pense por si

12 de outubro de 2025 às 21:52

Fernando Medina: "O grande derrotado da noite é o Chega"

O antigo governante defendeu que o Partido Socialista está a mostrar uma "capacidade de combate bastante superior" relativamente às eleições legislativas.

