Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de julho de 2025 às 10:56

Fãs prestam tributo a Ozzy Osbourne junto à estrela do cantor no Passeio da Fama

Os fãs dos Black Sabbath prestaram homenagem a Ozzy Osbourne junto à estrela do cantor no Passeio da Fama, em Hollywood, EUA. A lenda do heavy metal morreu esta terça-feira, aos 76 anos.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)