Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de agosto de 2025 às 16:06

Fantoches ajudam a cuidar de crias de abutre no zoo de Praga

Os tratadores do zoo de Praga, na República Chega, recorrem a fantoches para ajudar a tratar de pássaros recém-nascidos, como os abutres, que são rejeitados pelos pais.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)