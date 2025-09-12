Sábado – Pense por si

12 de setembro de 2025 às 13:02

Família real japonesa presta homenagem às vítimas da bomba atómica em Nagasaki

O imperador Naruhito, a mulher e a filha prestaram homenagem às vítimas da bomba atómica em Nagasaki, esta sexta-feira, quando se assinalam os 80 anos da tragédia.

