22 de outubro de 2025 às 21:34

Explosões e tiroteio ferem uma pessoa em acampamento de apoiantes do presidente sérvio em Belgrado

Um incêndio seguido de disparos, esta quarta-feira, num acampamento de apoiantes do presidente Aleksandar Vučić em Belgrado na Sérvia, resultando em pelo menos um ferido. As autoridades prenderam o homem que disparou contra uma das tendas erguidas junto ao parlamento, acusando-o de tentativa de homicídio, posse ilegal de arma e provocar perigo público.

