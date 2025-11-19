Sábado – Pense por si

19 de novembro de 2025 às 13:51

Ex-ministra da Saúde diz que concentração dos serviços de neonatalogia facilita gestão de escalas

Ana Jorge defendeu esta quarta-feira que a concentração dos serviços de neonatalogia do Hospital Dona Estefânia e da Maternidade Alfredo da Costa vai facilitar o processo de gestão dos médicos e das respetivas escalas de serviços.

