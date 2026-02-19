Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
19 de fevereiro de 2026 às 22:00

«EUA encontraram uma forma de agradar a Deus e ao diabo»: Major-General Isidro de Morais Pereira

«Até agora, [os Estados Unidos] não conseguiram agradar nem a um nem a outro», diz o Major-General Isidro de Morais Pereira, no NOW, na sequência das negociações com Kiev e Moscovo. Note que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apesar de ter admitido «progressos», acusou a Rússia de atrasar as conversações e criticou a pressão norte-americana.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)