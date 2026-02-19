Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 23:00

PS disponível para aprovar Orçamento Retificativo, mas com uma "condição"

O secretário-geral do Partido Socialista afirmou esta quinta-feira, durante o debate quinzenal no Parlamento, que está disponível para aprovar o Orçamento Retificativo em resposta aos danos causados pelas tempestades, mas com uma "condição". Afirma que o documento deve incluir uma fiscalização mensal no parlamento.

