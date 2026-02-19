Sábado – Pense por si

19 de fevereiro de 2026 às 20:57

Confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade antes do dérbi de futsal

Momentos antes do dérbi de futsal, a contar para a ronda 16 da Liga Placard, registaram-se confrontos entre ultras de Sporting e Benfica nas imediações de Alvalade. Um grupo de cerca de 100 pessoas, vestidas de preto, cara tapada e alegadamente casuals das águias, criou o caos no local, no que terá sido uma retaliação de No Name Boys por elementos, supostamente da Juve Leo, terem pintado a palavra racistas na Luz.

