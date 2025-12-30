Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
30 de dezembro de 2025 às 15:08

EUA divulgam vídeo de mais um ataque a navio suspeito de tráfico de droga no Pacífico

As Forças Armadas dos EUA informaram que realizaram, esta segunda-feira, mais um ataque contra uma embarcação acusada de tráfico de droga no leste do Oceano Pacífico. Duas pessoas morreram.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30