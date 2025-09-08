Sábado – Pense por si

08 de setembro de 2025 às 12:59

Estrelas da música brilham na passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards

Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Paris Hilton ou Lenny Kravitz foram algumas das estrelas que desfilaram na passadeira vermelha dos MTV Video Music Awards, que decorreu este domingo em Nova Iorque, nos EUA.

