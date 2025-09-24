Sábado – Pense por si

24 de setembro de 2025 às 11:46

Estrada colapsa e deixa cratera gigante em Banguecoque

Uma estrada desabou, esta quarta-feira, em frente a um hospital em Banguecoque, deixando um enorme buraco no local. Não há registo de feridos.

