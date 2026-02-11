Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 13:27

“Estou com medo de estar aqui”: idosa reza para que diques não rebentem no rio Mondego

Mulher está em casa de outra pessoa para não ficar sozinha, caso tenha de abandonar de imediato a vila de Taveiro, em Coimbra.

