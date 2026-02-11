Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 14:59

População alertada para abandonar habitações caso diques rebentem no rio Mondego

Repórter acompanhou elementos da junta de freguesia do Taveiro que alertaram a população, de porta em porta, da possibilidade de três diques rebentarem com a força da água.

