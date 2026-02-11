Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 13:00

Príncipe William participa em torneio de e-sports durante visita à Arábia Saudita

O príncipe William participou num torneio de e-sports durante visita a Riade, na Arábia Saudita. O herdeiro da coroa britânica encontra-se em visita a pedido do governo inglês, que procura melhorar as relações com o líder saudita, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

