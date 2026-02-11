Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 15:02

PS diz que Montenegro é “o primeiro e mais importante responsável” na gestão da resposta ao mau tempo

José Luís Carneiro lembrou que é o primeiro-ministro “que dá orientações à Proteção Civil”.

