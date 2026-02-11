Sábado – Pense por si

11 de fevereiro de 2026 às 15:01

PCP defende que demissão da ministra da Administração Interna é prova de que opções políticas do Governo não têm funcionado

Para a líder parlamentar do partido, “aquilo que se coloca neste momento é a necessidade de uma outra política em que as necessidades das populações e os interesses do país sejam a prioridade”.

