Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
01 de agosto de 2025 às 16:05

“Estes são dias sombrios”: Biden faz discurso em que não poupa críticas a Donald Trump

O ex-presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou, esta quinta-feira, na Convenção da Associação Nacional da Ordem dos Advogados, em Chicago, que "estes são dias sombrios" nos Estados Unidos da América, acusando o governo de Donald Trump de "fazer o possível para desmantelar a Constituição".

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)