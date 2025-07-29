Sábado – Pense por si

29 de julho de 2025 às 19:43

"Este é um combate de todos": Montenegro sobre os incêndios que estão a assolar o País

Primeiro-ministro reiterou a importância de se seguirem as orientações das autoridades que estão no terreno, para que se "evite a propagação de eventos que colocam em perigo a segurança".

