Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
14 de fevereiro de 2026 às 12:29

EUA enviam segundo porta-aviões para o Médio Oriente no meio das tensões com o Irão

Os Estados Unidos estão a enviar um segundo porta-aviões para o Médio Oriente, intensificando a presença militar na região em reação às crescentes tensões com o Irão. O movimento pretende reforçar a segurança e dissuadir potenciais confrontos, enquanto diplomatas procuram evitar uma escalada da situação.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana