27 de dezembro de 2025 às 12:03

Equipas de resgate da Indonésia procuram família espanhola após barco naufragar perto da Ilha de Komodo

Um barco turístico com 11 pessoas a bordo afundou perto da Ilha de Komodo, na Indonésia, durante a noite desta sexta-feira. As operações mobilizam mergulhadores, barcos e helicópteros na região, enquanto as autoridades tentam localizar possíveis sobreviventes no mar.

