Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de outubro de 2025 às 22:43

“Eles também procuram o melhor produto”: Fabricante de monta-cargas usado pelos ladrões do Louvre faz humor com o caso

O CEO da empresa fabricante do monta-cargas usado pelos ladrões que roubaram as joias no Museu do Louvre, aproveitou o caso para fazer humor e publicidade à empresa.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter A SÁBADO É TODOS OS DIAS no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES O resumo das notícias escritas pela redação da SÁBADO. (Enviada de segunda a sexta)