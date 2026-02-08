Sábado – Pense por si

08 de fevereiro de 2026 às 20:37

Eleições Presidenciais 2026: "A democracia tem regras. Não fazia nenhum sentido adiar as eleições"

"Haverá pessoas que não conseguiram votar pelas circunstâncias conhecidas, vão votar de hoje a oito dias. A democracia é exatamente isto, é a vontade de votar nas circunstâncias que se podem votar. André Ventura percebeu isso, (...) percebeu que tinha perdido esta eleição", diz Raul Vaz, analista político, no NOW.

Presidenciais 2026: Luís Montenegro reage às primeiras projeções

