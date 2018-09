A carregar o vídeo ...

O director da SÁBADO comentou a acusação do Ministério Público à SAD do Benfica e do seu assessor jurídico, Paulo Gonçalves, no âmbito do processo e-Toupeira e o que este poderá implicar para o presidente das "águias".

Eduardo Dâmaso: "Luís Filipe Vieira não está acusado" Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.