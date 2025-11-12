Sábado – Pense por si

12 de novembro de 2025 às 13:03

“É falso”: Joana Amaral Dias diz que recebe “compensação salarial” e não avença paga pelo ADN

A candidata à Presidência da República esclareceu na CMTV a notícia esta quarta-feira avançada pelo 'Correio da Manhã' de estaria a receber 4 mil euros por mês do partido, através da empresa do marido.

