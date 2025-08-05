Sábado – Pense por si

05 de agosto de 2025 às 15:40

Duas trombas de água formam-se no maior rio de Itália e interligam-se no ar

Imagens impressionantes, captadas por um popular, mostram duas trombas de água a formarem-se no rio Pó, em Itália. Fenómeno foi causado pelos fortes ventos que atingiram a região.

