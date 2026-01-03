Sábado – Pense por si

03 de janeiro de 2026 às 17:13

Donald Trump diz que EUA vão governar Venezuela até que seja possível haver uma transição

Venezuela ignorou várias ofertas dos Estados Unidos para chegar a um acordo antes da operação militar dos EUA, segundo o governo norte-americano.

