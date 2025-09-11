Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
11 de setembro de 2025 às 16:16

“Disse que estava cansado”: 10.ª sessão da Operação Marquês marcada pelo fim das declarações de Sócrates

Na 10.ª sessão de julgamento da Operação Marquês, que decorreu na quarta-feira, o antigo primeiro-ministro disse que estava cansado, mas que voltaria a falar mais à frente no julgamento, caso fosse necessário. No final, acabou por confessar que se ia ausentar para o Brasil.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente