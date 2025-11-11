Sábado – Pense por si

Diretora clínica do Hospital de Leiria diz que “foi uma decisão correta” dar alta à grávida que estava longe de casa

Catarina Maria Gonçalves Faria referiu, ainda, que não foi pedido à unidade hospitalar o transporte para a mulher regressar à área de residência.

