Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
10 de outubro de 2025 às 18:45

Dezenas de milhares de palestinianos começam a regressa ao norte de Gaza

O acordo para suspender os combates entre Israel e o Hamas entrou em vigor esta sexta-feira, levando dezenas de milhares de pessoas a percorreram a iniciarem o caminho para o norte da Faixa de Gaza.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)