Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
24 de novembro de 2025 às 15:32

Desfile do Orgulho LGBTQ+ do Rio de Janeiro celebra 30 anos

Milhares de pessoas reuniram-se este domingo em Copacabana, no Rio de Janeiro, Brasil, para assinalar o 30.º aniversário da celebração anual LGBTQ+ da cidade.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.