29 de dezembro de 2025 às 14:39

Descarrilamento de comboio no México provoca pelo menos 13 mortos

Pelo menos 13 pessoas morreram, este domingo, no descarrilamento de um comboio no estado de Oaxaca, no sul do México.

