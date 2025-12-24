Sábado – Pense por si

24 de dezembro de 2025

De calções, t-shirt e a fazer... burpees: Macron treina com militares franceses em Abu Dhabi

Emmanuel Macron visitou uma base militar nos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, e nas redes sociais partilhou imagens a treinar com os soldados. De calções azuis e t-shirt branca, o presidente francês, de 48 anos, fez burpees, prancha e até flexões, antes de comparecer num jantar de Natal com os cerca de 900 militares do país colocados na região.

