Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
23 de setembro de 2025 às 17:13

Dá cambalhotas e sabe encestar: os truques deste papagaio chegaram ao Guiness

O papagaio Cola conquistou o recorde do Guinness de papagaio que faz mais truques num minuto. Veja o vídeo.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.